Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
Новости

Йенс Столтенберг говорит о большей поддержке для Грузии

25/02/2022 - 23:16
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«Кремль пытается заставить НАТО и Евросоюз оказывать меньшую поддержку своим партнерам», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после онлайн-саммита глав государств и правительств стран НАТО.

«(Но) наш коллективный ответ должен заключаться в большей поддержке таких стран, как Грузия, Молдова и Босния и Герцеговина», — сказал он.

Столтенберг добавил, что это необходимо, «чтобы помочь им провести демократические реформы и следовать пути, который они сами избрали».

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25/02/2022 - 23:16
30 Less than a minute

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