Йенс Столтенберг говорит о большей поддержке для Грузии

«Кремль пытается заставить НАТО и Евросоюз оказывать меньшую поддержку своим партнерам», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после онлайн-саммита глав государств и правительств стран НАТО.

«(Но) наш коллективный ответ должен заключаться в большей поддержке таких стран, как Грузия, Молдова и Босния и Герцеговина», — сказал он.

Столтенберг добавил, что это необходимо, «чтобы помочь им провести демократические реформы и следовать пути, который они сами избрали».

