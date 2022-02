ნატოს გაერთიანებული ძალების წვრთნების ცენტრის მეთაურის მოადგილე საქართველოს სტუმრობს

ნატოს დელეგაცია გაერთიანებული ძალების წვრთნების ცენტრის მეთაურის მოადგილის, ბრიგადის გენერალ იოჟეფ სპიშიაკის ხელმძღვანელობით საქართველოში ჩამოვიდა, სადაც 2022 წლის მარტში დაგეგმილი ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნების მზადება მიმდინარეობს.

ქართულმა მხარემ, რომელიც სწავლებას დაგეგმვიდან აღსრულების ფაზის ჩათვლით უხელმძღვანელებს, დელეგაციას ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში (JTEC) უმასპინძლა, სადაც სამდღიანი შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა.

ბრიგადის გენერალმა იოჟეფ სპიშიაკმა სამუშაო შეხვედრა გამართა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილეებთან, გენერალ-მაიორ ზაზა ჩხაიძესთან და ბრიგადის გენერალ ირაკლი ჭიჭინაძესთან.

ბრიგადის გენერალმა ირაკლი ჭიჭინაძემ განაცხადა, რომ მხარეებმა მოახლოებული წვრთნების დეტალებზე, ასევე სამხედრო წვრთნებისა და განათლების მიმართულებით ნატო-საქართველოს პარტნიორობის გაღრმავებაზე ისაუბრეს.

თავის მხრივ, ბრიგადის გენერალმა სპიშიაკმა იმედი გამოთქვა, რომ წვრთნები წარმატებული იქნება. „გაერთიანებული ძალების წვრთნების ცენტრი მზადაა მხარი დაუჭიროს პარტნიორებს, ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს 2022 წლის ნატო-საქართველოს წვრთნების აღსრულების ფაზაზე“, – აღნიშნა მან.

ბრიგადის გენერალი სპიშიაკი ვაზიანის საბრძოლო მომზადების ცენტრსაც ესტუმრა და ქართველი სამხედროების საველე მომზადებას დაესწრო.

„ნატო-საქართველოს სწავლება 2022“ ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში (JTEC) ჩატარდება. სწავლება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში (SNGP) ხორციელდება და ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს თავსებადობის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. სწავლებაში მონაწილეობას ოცზე მეტი ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები მიიღებენ.

ბოლო ნატო-საქართველოს ერთობლივი სწავლება 2019 წლის მარტში, პირველი კი – 2016 წელს გაიმართა.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)