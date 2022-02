Заместитель командующего Учебным центром Объединенных сил НАТО находится с визитом в Грузии

Делегация НАТО во главе с заместителем командующего Учебным центром Объединенных сил, бригадным генералом Йозефом Спишаком прибыла в Грузию, где проходит подготовка к совместным учениям НАТО-Грузия, запланированным на март 2022 года.

Грузинская сторона, которая будет руководить учениями от планирования до этапа реализации, приняла делегацию в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC), где состоялась трехдневная итоговая конференция.

Бригадный генерал Йозеф Спишак провел рабочую встречу с заместителем командующего Силами обороны Грузии, генерал-майором Зазой Чхаидзе и бригадным генералом Ираклием Чичинадзе.

Бригадный генерал Ираклий Чичинадзе сообщил, что стороны обсудили детали предстоящих учений, а также углубление партнерства НАТО-Грузия в области военных учений и образования.

В свою очередь бригадный генерал Спишак выразил надежду, что учения пройдут успешно. «Учебный центр Объединенных сил готов оказать поддержку партнерам, Совместному учебно-оценочному центру НАТО-Грузия, на этапе реализации учений НАТО-Грузия в 2022 году», — сказал он.

Бригадный генерал Спишак также посетил Центр боевой подготовки Вазиани и принял участие в полевых учениях грузинских военных.

«Учения НАТО-Грузия 2022 года» будут проходить в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC). Учения проводятся в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и направлены на повышение совместимости Грузии с Североатлантическим альянсом. В учениях примут участие более 20 военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО.

Последние совместные учения НАТО-Грузия прошли в марте 2019 года, а первые — в 2016 году.

