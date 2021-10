მიხეილ სააკაშვილის საქმის ახალი დეტალები

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის „უკანონოდ კვეთის“ საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, სამართალდამცველებმა 3 პირი დააკავეს.

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, მათგან ორი 3 ოქტომბერს დააკავეს. უწყების განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულებმა იცოდნენ, ყოფილი პრეზიდენტი „მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის“ იძებნებოდა, „29 სექტემბერს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შემდგომ, საკუთარი ავტომანქანით სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში მიიყვანეს“, საიდანაც ყოფილი პრეზიდენტი თბილისისკენ გამოემართა.

დაკავებულების მიმართ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 375-ე მუხლით (მე-2 ნაწილი) მიმდინარეობს, რაც „მძიმე დანაშაულის წინასწარ შეუპირებლად დაფარვას“ გულისხმობს და 1-4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.

მანამდე, 1 ოქტომბერს, სამართალდამცველებმა დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით, თბილისში მდებარე იმ ბინის მეპატრონეც დააკავეს, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი ცხოვრობდა. ბრალდებულს დღეს საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, მას ორ წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

დღესვე მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რუსთავის #12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან შეიკრიბნენ და ყოფილი პრეზიდენტისადმი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოხატეს.

სააკაშვილმა ციხეში შიმშილობა გამოაცხადა და თქვა, რომ მისი და მის გამო დაკავებულების გათავისუფლებამდე არ შეწყვეტს.

მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, საქართველო 2013 წელს, პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვისა და მმართველობაში ქართული ოცნების მოსვლიდან ერთი წლის შემდეგ დატოვა.

საზღვრის უკანონო კვეთის გარდა, ყოფილ პრეზიდენტს ქართული მართლმსაჯულება კიდევ რამდენიმე საქმეს ედავება. 2018 წელს, სასამართლომ სააკაშვილი სანდრო გირგვლიანის გახმარებულ საქმესა და ყოფილი დეპუტატის, ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეებში დამნაშავედ ცნო. მას ჯამში 6 წელი აქვს მისჯილი.

ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი ასევე წარუდგინეს საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვისა და 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციის დარბევისა და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმეებზე. სააკაშვილი ყველა ბრალს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს.

