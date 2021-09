ღარიბაშვილი არ გამორიცხავს ეკლესიაზე ფარულ მიყურადებას

კითხვაზე გამორიცხავს თუ არა ის საპატრიარქოს წარმომადგენლებზე უკანონო მიყურადების პრაქტიკას ქართული ოცნების მმართველობის დროს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ „პატრიარქი არის სახელმწიფოს დაცვის ქვეშ“.

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-თან ინტერვიუში, რომელიც 17 სექტემბერს გავიდა ეთერში, პრემიერ-მინისტრი დაინტერსედა „რომელი სახელმწიფო ან მთავრობაა, რომელიც პატრიარქის უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავს“ და დასძინა, რომ „გასარკვევია და იდენტიფიკაციაა მოსახდენი ამ ჩანაწერებიდან რომელი იყო ლეგიტიმური და რომელი არა“.

„შეიძლება, რა თქმა უნდა, 2-3% იყოს რაღაც სიმართლე, თუმცა ამას თავისი ახსნა აქვს, დაველოდოთ მაშინ გამოძიების შედეგებს“, – განაცხადა პრემიერმა.

ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ უსაფრთოების სამსახურის სავარაუდო ფაილები საზოგადოებაში “შუღლისა და დაპირისპირების შემოტანის” მიზნით გავრცელდა და რომ მათი მიზანი იმის ჩვენება იყო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არჩევნების წინ „რაღაც უბედურებას“ აკეთებს.

