Гарибашвили не исключает секретной слежки за Церковью

На вопрос, исключает ли он практику прослушивания представителей Патриархии ГПЦ во время правления Грузинской мечты, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил, что «Патриарх находится под защитой государства».

В интервью телеканалу «Рустави-2», которое вышло в эфир 17 сентября, премьер-министр поинтересовался, «какое государство или правительство не заботится о безопасности Патриарха», добавив, что «необходимо прояснить и идентифицировать, какие из этих записей были легитимными, а какие – нет».

«Конечно, это (просочившиеся в СМИ предполагаемые файлы о тайной слежке со стороны СГБ) может быть на 2-3% правдой, но этому есть объяснение, давайте тогда дождемся результатов расследования», — сказал глава правительства.

Гарибашвили заявил, что предполагаемые файлы Службы госбезопасности были распространены в обществе с целью «внесения вражды и противостояния», и что их цель состояла в том, чтобы показать, что правительство Грузинской мечты делает «что-то не так» перед выборами.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)