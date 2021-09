კახა კალაძემ დედაქალაქის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა

დედაქალაქის მოქმედმა მერმა, კახა კალაძემ, რომელიც ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მერობისთვის კიდევ ერთხელ იბრძოლებს, 1 სექტემბერს თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების პროპორციული სია წარადგინა. საკრებულოს წევრობის დასახელებული 25 კანდიდატიდან 16 კაცია, 9 კი – ქალი.

ქვემოთ დედაქალაქის საკრებულოს ქართული ოცნების საკრებულოს პროპორციული სიაა წარმოდგენილი:

ლევან ჟორჟოლიანი – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

ოთარ გრიგოლია – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

თინათინ ნიბლოშვილი – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

გიორგი ჩაკვეტაძე – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

ნიკო კახეთელიძე – ურბანისტი;

ნინო ვარდოსანიძე – ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის თანაშემწე;

აკაკი ალადაშვილი – საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი;

გიორგი ახვლედიანი – საკრებულოს თავმჯდომარის მოქმედი მოადგილე;

ნინო რუხაძე – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

ლევან აბაშიძე – პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნოს ყოფილი ხელმძღვანელი;

გურამ ოქროპირიძე – ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე;

ანა კაკაბაძე – ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი;

ვლადიმერ ბოჟაძე ;

ალექსანდრე ხუჯაძე – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

მარიამ ზაქარიაშვილი – ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის აპარატის თანამშრომელი;

ლევან დავითაშვილი – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

შალვა ოგბაიძე – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

ნათია მოდებაძე – ქართული ოცნების სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი;

ლევან არველაძე – საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი;

არჩილ გორდულაძე – ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის აპარატის უფროსი;

ანა კილაძე;

გიორგი ბრეგვაძე – აქტივისტი;

თათია ჩახვაშვილი – თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების ფრაქციის აპარატის უფროსი;

ვიტალი ონიანი – ვაკის რაიონის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე;

– ვაკის რაიონის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე; მარიამ გელაშვილი – აქვს ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციაში მუშაობის გამოცდილება.

19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე ცოტა ხნის წინ საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებების თანახმად, დედაქალაქის 50-წევრიან საკრებულოში მოქალაქეები 40 დეპუტატს პროპორციული, 10-ს კი – მაჟორიტარული წესით აირჩევენ. მანამდე ეს პროპორცია 25/25-ზე იყო.

