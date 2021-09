Каха Каладзе представил пропорциональный список к выборам в Сакребуло Тбилиси

Действующий мэр столицы Каха Каладзе, который снова будет баллотироваться на пост мэра на октябрьских местных выборах, 1 сентября представил пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси. Из 25 выдвинутых кандидатов в Сакребуло 16 мужчин и 9 женщин.

Ниже приводится пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло Тбилиси:

Леван Жоржолиани — действующий депутат Сакребуло;

Отар Григолия — действующий депутат Сакребуло;

Тинатин Ниблошвили — действующий депутат Сакребуло;

Георгий Чакветадзе — действующий депутат Сакребуло;

Нико Кахетелидзе — урбанист;

Нино Вардосанидзе — помощник председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе;

Акакий Аладашвили — вице-президент Федерации футбола Грузии;

Георгий Ахвледиани – действующий заместитель председателя Сакребуло;

Нино Рухадзе — действующий депутат Сакребуло;

Леван Абашидзе — бывший руководитель Секретариата заместителя председателя Парламента;

Гурам Окропиридзе — заместитель председателя Молодежной организации Грузинской мечты;

Ана Какабадзе — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;

Владимер Божадзе ;

; Александр Худжадзе — действующий депутат Сакребуло;

Мариам Закариашвили — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;

Леван Давиташвили — действующий депутат Сакребуло;

Шалва Огбаидзе — действующий депутат Сакребуло;

Натиа Модебадзе — руководитель Учебного центра Грузинской мечты;

Леван Арвеладзе — действующий депутат Сакребуло;

Арчил Гордуладзе — руководитель Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;

Ана Киладзе;

Георгий Брегвадзе — активист;

Татиа Чахвашвили — руководитель Аппарата фракции Грузинской мечты в Сакребуло Тбилиси;

Виталий Ониани — председатель Вакийской молодежной организации Грузинской мечты;

Мариам Гелашвили — имеет опыт работы в парламентской фракции Грузинской мечты.

Согласно внесенным недавно поправкам в Избирательный кодекс на основании Соглашения от 19 апреля, граждане будут избирать 40 из 50 депутатов Сакребуло столицы по пропорциональной системе, а 10 — по мажоритарной системе. Раньше это соотношение составляло 25/25.

