Каха Каладзе представил пропорциональный список к выборам в Сакребуло Тбилиси, 1 сентября, 2021 г. Фото: пресс-служба Грузинской мечты
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Каха Каладзе представил пропорциональный список к выборам в Сакребуло Тбилиси

02/09/2021 - 11:36
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Действующий мэр столицы Каха Каладзе, который снова будет баллотироваться на пост мэра на октябрьских местных выборах, 1 сентября представил пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси. Из 25 выдвинутых кандидатов в Сакребуло 16 мужчин и 9 женщин.

Ниже приводится пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло Тбилиси:

  • Леван Жоржолиани — действующий депутат Сакребуло;
  • Отар Григолия — действующий депутат Сакребуло;
  • Тинатин Ниблошвили — действующий депутат Сакребуло;
  • Георгий Чакветадзе — действующий депутат Сакребуло;
  • Нико Кахетелидзе — урбанист;
  • Нино Вардосанидзе — помощник председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе;
  • Акакий Аладашвили — вице-президент Федерации футбола Грузии;
  • Георгий Ахвледиани – действующий заместитель председателя Сакребуло;
  • Нино Рухадзе — действующий депутат Сакребуло;
  • Леван Абашидзе — бывший руководитель Секретариата заместителя председателя Парламента;
  • Гурам Окропиридзе — заместитель председателя Молодежной организации Грузинской мечты;
  • Ана Какабадзе — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
  • Владимер Божадзе;
  • Александр Худжадзе — действующий депутат Сакребуло;
  • Мариам Закариашвили — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
  • Леван Давиташвили — действующий депутат Сакребуло;
  • Шалва Огбаидзе — действующий депутат Сакребуло;
  • Натиа Модебадзе — руководитель Учебного центра Грузинской мечты;
  • Леван Арвеладзе — действующий депутат Сакребуло;
  • Арчил Гордуладзе — руководитель Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
  • Ана Киладзе;
  • Георгий Брегвадзе — активист;
  • Татиа Чахвашвили — руководитель Аппарата фракции Грузинской мечты в Сакребуло Тбилиси;
  • Виталий Ониани — председатель Вакийской молодежной организации Грузинской мечты;
  • Мариам Гелашвили — имеет опыт работы в парламентской фракции Грузинской мечты.

Согласно внесенным недавно поправкам в Избирательный кодекс на основании Соглашения от 19 апреля, граждане будут избирать 40 из 50 депутатов Сакребуло столицы по пропорциональной системе, а 10 — по мажоритарной системе. Раньше это соотношение составляло 25/25.

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02/09/2021 - 11:36
6 1 minute read

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