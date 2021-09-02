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Каха Каладзе представил пропорциональный список к выборам в Сакребуло Тбилиси
Действующий мэр столицы Каха Каладзе, который снова будет баллотироваться на пост мэра на октябрьских местных выборах, 1 сентября представил пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси. Из 25 выдвинутых кандидатов в Сакребуло 16 мужчин и 9 женщин.
Ниже приводится пропорциональный список Грузинской мечты к выборам в Сакребуло Тбилиси:
- Леван Жоржолиани — действующий депутат Сакребуло;
- Отар Григолия — действующий депутат Сакребуло;
- Тинатин Ниблошвили — действующий депутат Сакребуло;
- Георгий Чакветадзе — действующий депутат Сакребуло;
- Нико Кахетелидзе — урбанист;
- Нино Вардосанидзе — помощник председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе;
- Акакий Аладашвили — вице-президент Федерации футбола Грузии;
- Георгий Ахвледиани – действующий заместитель председателя Сакребуло;
- Нино Рухадзе — действующий депутат Сакребуло;
- Леван Абашидзе — бывший руководитель Секретариата заместителя председателя Парламента;
- Гурам Окропиридзе — заместитель председателя Молодежной организации Грузинской мечты;
- Ана Какабадзе — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
- Владимер Божадзе;
- Александр Худжадзе — действующий депутат Сакребуло;
- Мариам Закариашвили — сотрудник Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
- Леван Давиташвили — действующий депутат Сакребуло;
- Шалва Огбаидзе — действующий депутат Сакребуло;
- Натиа Модебадзе — руководитель Учебного центра Грузинской мечты;
- Леван Арвеладзе — действующий депутат Сакребуло;
- Арчил Гордуладзе — руководитель Аппарата парламентской фракции Грузинской мечты;
- Ана Киладзе;
- Георгий Брегвадзе — активист;
- Татиа Чахвашвили — руководитель Аппарата фракции Грузинской мечты в Сакребуло Тбилиси;
- Виталий Ониани — председатель Вакийской молодежной организации Грузинской мечты;
- Мариам Гелашвили — имеет опыт работы в парламентской фракции Грузинской мечты.
Согласно внесенным недавно поправкам в Избирательный кодекс на основании Соглашения от 19 апреля, граждане будут избирать 40 из 50 депутатов Сакребуло столицы по пропорциональной системе, а 10 — по мажоритарной системе. Раньше это соотношение составляло 25/25.
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