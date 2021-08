ეროვნულმა ბანკმა 30 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა

20 აგვისტოს გამართულ სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 30 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა. ბანკის ცნობით, საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3.1249 შეადგინა.

20 აგვისტოს ერთი ამერიკული დოლარი 3.1323 ლარი ღირდა, 21 აგვისტოსთვის კი ამერიკული 3.1257.

2021 წელს ეს ეროვნული ბანკის რიგით მერვე აუქციონია. წინა, მეშვიდე აუქციონზე, რომელიც 22 აპრილს გაიმართა, ბანკმა გატანილი 40 მლნ აშშ დოლარიდან 30 მილიონი გაყიდა. მაშინ დოლარი 3.4521 ლარი ღირდა.

ჯამში, წელს, მერვე ინტერვენციის ჩათვლით, ეროვნულმა ბანკმა 272,9 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა.

