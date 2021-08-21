Фото: Ибрахим Боран - Unsplash.
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НБГ продал 30 млн долларов США

21/08/2021 - 17:54
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На валютном аукционе 20 августа Национальный банк Грузии продал 30 миллионов долларов США. По сообщению банка, средневзвешенный обменный курс составил 3,1249.

20 августа один доллар США стоил 3,1323 лари, а 21 августа — 3,1257 лари.

В 2021 году это восьмой аукцион НБГ. На предыдущем, седьмом аукционе, состоявшемся 22 апреля, банк продал 30 млн долларов США из вынесенных на продажу 40 млн долларов. Тогда доллар стоил 3,4521 лари.

Всего в этом году, включая восьмую интервенцию, НБГ продал 272,9 млн долларов США.

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21/08/2021 - 17:54
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