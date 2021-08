„ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა

თბილისის მერმა კახა კალაძემ, რომელიც 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კვლავაც დედაქალაქის მერობისათვის იბრძოლებს, მმართველი პარტია „ქართული ოცნებიდან“ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა.

დედაქალაქის საკრებულოს 10 მაჟორიტარული ადგილისათვის იბრძოლებენ:

მთაწმინდა – ზურაბ აბაშიძე, აწ უკვე ყოფილი ელჩი ყაზახეთში, თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი ლიდერი;

ვაკე – გიორგი ტყემალაძე, საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე;

სამგორი – რევაზ სოხაძე, მოქმედი მაჟორიტარი;

ისანი – კახა ლაბუჩიძე, გამგებელი;

კრწანისი – ლევან ჯაფარიძე, მოქმედი მაჟორიტარი;

ნაძალადევი – ირაკლი ხელაძე; მოქმედი გამგებელი;

გლდანი – კონსტანტინე ზარნაძე, გლდანის გამგებლის მოადგილე;

დიდუბე – გივი ჩხარტიშვილი;

საბურთალო – ავთანდილ ცინცაძე, მოქმედი მაჟორიტარი;

ჩუღურეთი – ზურაბ ჩიკვილაძე, მოქმედი გამგებელი.

თბილისის 50 წევრიან საკრებულოში პროპორციული-მაჟორიტარულის პროპორცია ამჟამად 25/25-ზეა. შეფარდება მომავალ საკრებულოში პროპორციულის სასარგებლოდ 40/10-ზე ივნისში საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების წყალობით შეიცვლება. ცვლილებები პარლამენტმა ევროკავშირის შუამავლობით მმართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმების კვალდაკვალ მიიღო. ამასთან, ცვლილებების თანახმად, მაჟორიტარობის კანდიდატებს გამარჯვებისათვის 40%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ.

