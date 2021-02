ევროკომისარი ვარჰეი: დაძაბულობის შემცირებაზე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილია პასუხისმგებელი

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ განაცხადა, რომ საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს „მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა აკისრია, რომ დაძაბულობა შეამციროს და ყველა დიალოგში ჩართოს“.

Georgia: New Prime Minister has important responsibility to reduce tensions&for all to engage in dialogue. All sides need to show restraint&responsibility, in best interest of Georgian people. Political stability &inclusive parliamentary process key to fight COVID19&for reforms.

