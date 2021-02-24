Комиссар ЕС Вархей: премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за снижение напряженности

Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что на нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили «возлагается важная ответственность за снижение напряженности и вовлечение (всех сторон) в диалог».

Georgia: New Prime Minister has important responsibility to reduce tensions&for all to engage in dialogue. All sides need to show restraint&responsibility, in best interest of Georgian people. Political stability &inclusive parliamentary process key to fight COVID19&for reforms. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 23, 2021

«Все стороны должны проявлять сдержанность и ответственность в интересах грузинского народа», – заявил он, добавив, что «политическая стабильность и инклюзивный парламентский процесс являются ключом к борьбе с Ковид-19 и осуществлению реформ».

Политический кризис в Грузии усугубился в последние дни после того, как 23 февраля в ходе полицейской спецоперации в офисе оппозиционного Единого национального движения правоохранителями был задержан лидер партии Ника Мелиа. За несколько часов до спецоперации новым премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили, объявивший 22 февраля в своем выступлении в Парламенте, что восстановит порядок в стране и вернет «деструктивные силы» в конституционные рамки.

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