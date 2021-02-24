Европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Оливер Вархей, Фото: europearl.europa.eu
Новости

Комиссар ЕС Вархей: премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за снижение напряженности

24/02/2021 - 10:18
3 Less than a minute

Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что на нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили «возлагается важная ответственность за снижение напряженности и вовлечение (всех сторон) в диалог».

«Все стороны должны проявлять сдержанность и ответственность в интересах грузинского народа», – заявил он, добавив, что «политическая стабильность и инклюзивный парламентский процесс являются ключом к борьбе с Ковид-19 и осуществлению реформ».

Политический кризис в Грузии усугубился в последние дни после того, как 23 февраля в ходе полицейской спецоперации в офисе оппозиционного Единого национального движения правоохранителями был задержан лидер партии Ника Мелиа. За несколько часов до спецоперации новым премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили, объявивший 22 февраля в своем выступлении в Парламенте, что восстановит порядок в стране и вернет «деструктивные силы» в конституционные рамки.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
24/02/2021 - 10:18
3 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of АМЮГ о спецоперации в офисе ЕНД и задержании Ники Мелия

АМЮГ о спецоперации в офисе ЕНД и задержании Ники Мелия

24/02/2021 - 16:26
Photo of С завтрашнего дня правительство приступит к ослаблению ограничений

С завтрашнего дня правительство приступит к ослаблению ограничений

24/02/2021 - 15:35
Photo of Депутаты Европарламента обращаются к президенту Европейского совета в связи с Грузией

Депутаты Европарламента обращаются к президенту Европейского совета в связи с Грузией

24/02/2021 - 10:36
Photo of Хельсинкская комиссия США призывает к освобождению Мелия и диалогу

Хельсинкская комиссия США призывает к освобождению Мелия и диалогу

24/02/2021 - 10:05
Back to top button