Комиссар ЕС Вархей: премьер-министр Гарибашвили несет ответственность за снижение напряженности
Еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что на нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили «возлагается важная ответственность за снижение напряженности и вовлечение (всех сторон) в диалог».
«Все стороны должны проявлять сдержанность и ответственность в интересах грузинского народа», – заявил он, добавив, что «политическая стабильность и инклюзивный парламентский процесс являются ключом к борьбе с Ковид-19 и осуществлению реформ».
Политический кризис в Грузии усугубился в последние дни после того, как 23 февраля в ходе полицейской спецоперации в офисе оппозиционного Единого национального движения правоохранителями был задержан лидер партии Ника Мелиа. За несколько часов до спецоперации новым премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили, объявивший 22 февраля в своем выступлении в Парламенте, что восстановит порядок в стране и вернет «деструктивные силы» в конституционные рамки.
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