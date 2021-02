ფოტოამბავი: ენმ-ის ოფისი სპეცოპერაციის შემდეგ

23 თებერვალს, დილით, სამართალდამცველებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია დააკავეს. სპეცოპერაციის დროს ადგილზე ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, მხარდამჭერები, აქტივისტები და ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. „სამოქალაქო საქართველოს“ ფოტოგრაფი იანა ყორბეზაშვილი ენმ-ის ოფისს ესტუმრა და ადგილზე სპეცოპერაციის შემდეგომი ვითარება ფოტოებში ასახა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)