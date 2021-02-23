Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Фоторепортаж: Офис ЕНД после полицейской спецоперации

24/02/2021 - 00:36
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Утром 23 февраля в результате спецоперации, проведенной в офисе оппозиционного Единого национального движения, был задержан председатель партии Ника Мелия. Во время операции на месте находились лидеры, сторонники, активисты и журналисты оппозиционных партий. Фотограф Civil.ge Яна Корбезашвили посетила офис ЕНД и отразила в фотографиях ситуацию на месте после спецоперации.

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Согласно распространенной информации, это рабочий кабинет председателя Единого национального движения Ники Мелия, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Народный защитник Нино Ломджария после полицейской спецоперации в офисе оппозиционного Единого национального движения, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

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24/02/2021 - 00:36
26 2 minutes read
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