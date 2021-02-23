МультимедияНовостиФото
Фоторепортаж: Офис ЕНД после полицейской спецоперации
Утром 23 февраля в результате спецоперации, проведенной в офисе оппозиционного Единого национального движения, был задержан председатель партии Ника Мелия. Во время операции на месте находились лидеры, сторонники, активисты и журналисты оппозиционных партий. Фотограф Civil.ge Яна Корбезашвили посетила офис ЕНД и отразила в фотографиях ситуацию на месте после спецоперации.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)