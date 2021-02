Фоторепортаж: Офис ЕНД после полицейской спецоперации

Утром 23 февраля в результате спецоперации, проведенной в офисе оппозиционного Единого национального движения, был задержан председатель партии Ника Мелия. Во время операции на месте находились лидеры, сторонники, активисты и журналисты оппозиционных партий. Фотограф Civil.ge Яна Корбезашвили посетила офис ЕНД и отразила в фотографиях ситуацию на месте после спецоперации.

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Согласно распространенной информации, это рабочий кабинет председателя Единого национального движения Ники Мелия, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Народный защитник Нино Ломджария после полицейской спецоперации в офисе оппозиционного Единого национального движения, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

