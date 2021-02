ნატო იმედოვნებს, რომ საქართველო ევრო-ატლანტიკურ დემოკრატიულ სტანდარტებს შეინარჩუნებს

ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში, ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ალიანსი იმედოვნებს, რომ „საქართველო, როგორც ახლო პარტნიორი და ასპირანტი ქვეყანა, ევრო-ატლანტიკურ დემოკრატიულ სტანდარტებს შეინარჩუნებს“.

„ეს გულისხმობს პოლიტიკური უთანხმოებების დიალოგის გზით მოგვარებას და პოლარიზებისკენ მიმართულ რიტორიკის და ქმედებების თავიდან აცილებას“, – განაცხადა აპატურაიმ.

მისივე თქმით, „ღრმა შეშფოთებას იწვევს მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის დაკავება“.

