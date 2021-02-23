Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Фото: Twitter/NATOpress
Новости

НАТО надеется, что Грузия сохранит евроатлантические демократические стандарты

23/02/2021 - 13:45
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Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс надеется, что «Грузия, как близкий партнер и страна-аспирант, сохранит евроатлантические демократические стандарты».

«Это подразумевает разрешение политических разногласий посредством диалога и недопущение риторики и действий, направленных на поляризацию», – сказал Аппатурай.

По его словам, «задержание председателя основной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность».

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23/02/2021 - 13:45
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