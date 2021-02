НАТО надеется, что Грузия сохранит евроатлантические демократические стандарты

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс надеется, что «Грузия, как близкий партнер и страна-аспирант, сохранит евроатлантические демократические стандарты».

«Это подразумевает разрешение политических разногласий посредством диалога и недопущение риторики и действий, направленных на поляризацию», – сказал Аппатурай.

По его словам, «задержание председателя основной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность».

