პანდემიის გამო ორთვენახევრიანი ჩაკეტვის შემდეგ, სკოლებისა და კვების ობიექტების გარე სივრცეების გახსნის ფონზე, დღეს, დედაქალაქში წლის პირველი თოვლი მოვიდა. მომდევნო დღეებში, თბილისში ტემპერატურა საგრძნობლად დაიკლებს და ღამით მინუსებში გადავა. 18-19 თებერვლის ღამეს თბილისში -6 გრადუსია მოსალოდნელი.

