На фоне открытия школ и открытых пространств объектов питания после двух с половиной месяцев закрытия из-за пандемии, сегодня в столице выпал первый снег в этом году. В ближайшие дни температура в Тбилиси значительно упадет и ночью перейдет в минусовые значения. В ночь с 18 на 19 февраля в Тбилиси ожидается -6 градусов ниже ноля.

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Тбилисский двор, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Территория Вокзальной площади, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

В Тбилиси выпал первый снег в этом году, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Территория Вокзальной площади, 17 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)