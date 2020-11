საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გიორგი გახარიას კოვიდ-19 დაუდასტურდა და იგი მკურნალობას სახლში განაგრძობს.

პრემიერის პრესსამსხურის ცნობით, დაცვის თანამშრომელთან „ხანგრძლივი კომუნიკაციის“ გამო, რომელსაც ვირუსი დაუდგინდა, გიორგი გახარია თვითიზოლაციაში 31 ოქტომბერს გადავიდა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)