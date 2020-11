У премьер-министра Грузии Георгия Гахария подтвердился Ковид-19, и он продолжает лечение дома.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, из-за «длительного общения» с сотрудником охраны, у которого подтвердился вирус, 31 октября премьер-министр перешел на самоизоляцию.

