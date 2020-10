საქსტატი: სექტემბერში ქვეყნის ეკონომიკა 0.7%-ით შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, სექტემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის ეკონომიკა 0.7%-ით შემცირდა.

საქსტატის ცნობით, ზრდის ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის, სამთომოპოვებითი მრეწველობის, ვაჭრობის და საფინანსო საქმიანობის სექტორებში.

ამავე ინფორმაციით, 2020 წლის პირელ 9 თვეში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 5.0%-ით შემცირდა. პირველ 8 თვეში იგივე მაჩვენებელი -5.6% იყო.

