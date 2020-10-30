Новости

Служба статистики: в сентябре экономика страны сократилась на 0,7%

30/10/2020 - 15:48
2 Less than a minute

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 октября, в сентябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика страны сократилась на 0,7%.

По данным Службы статистики, тенденция роста наблюдалась ​​в секторах перерабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, торговли и финансовой деятельности.

По той же информации, за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП страны снизился на 5,0%. Тот же показатель за первые 8 месяцев составил -5,6%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/10/2020 - 15:48
2 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

19/10/2020 - 16:54
Photo of Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

13/10/2020 - 14:26
Photo of По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году экономика Грузии сократится на 6%

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году экономика Грузии сократится на 6%

08/10/2020 - 13:23
Photo of Служба статистики: годовая инфляция в сентябре составила 3,8%

Служба статистики: годовая инфляция в сентябре составила 3,8%

02/10/2020 - 16:22
Back to top button