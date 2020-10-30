Служба статистики: в сентябре экономика страны сократилась на 0,7%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 октября, в сентябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года экономика страны сократилась на 0,7%.

По данным Службы статистики, тенденция роста наблюдалась ​​в секторах перерабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, торговли и финансовой деятельности.

По той же информации, за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП страны снизился на 5,0%. Тот же показатель за первые 8 месяцев составил -5,6%.

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