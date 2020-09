ეროვნულმა ბანკმა 40 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 23 სექტემბერს გამართულ სავალუტო აუქციონზე 40 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა.

სებ-ის ინფორმაციით, აუქციონზე საშუალო შეწონილი გაცვლითი კურსი 3.2641 ლარი იყო.

ბლუმბერგის მონაცემებით, მოცემული მომენტისთვის, 1 აშშ დოლარის ღირებულება 3.2600 ლარია.

ბოლო ორ კვირაში, ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით 0.1645 პუნქტით გაუფასურდა. 8 სექტემბერს 1 აშშ დოლარის ღირებულება 3.0955 ლარი იყო.

