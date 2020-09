ცოტნე გამსახურდიას დაჭრის საქმეზე დაკავებული ოთხი პირი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო  

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 სექტემბერს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას დაჭრის საქმეზე ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულ ორ პირს 15-15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

ამავე საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებული ორი მოქალაქიდან ერთს 4 წლიანი, მეორეს კი 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.

სასამართლოს ინფორმაციით, საქმის არსებითად განხილვის დროს ბრალდებულებმა თავი დამნაშავედ არ ცნეს, თუმცა გამოკვლეული მტკიცებულებებით, მოწმეთა ჩვენებებითა და ჩატარებული ექსპერტიზით, სასამართლომ დაკავებულთა ბრალეულობა „დადასტურებულად მიიჩნია“.

ცოტნე გამსახურდიას თავს 19 დეკემბერის საღამოს საკუთარი სახლის სიახლოვეს დაესხნენ და თავის, ზურგის და გულმკერდის არეში მძიმე დაზიანებები მიაყენეს. მას რამდენიმე გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ამჟამად საზღვარგარეთ მკურნალობს.

