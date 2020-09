Суд признал виновными четырех человек, задержанных по делу о ранении Цотне Гамсахурдиа

Тбилисский городской суд 11 сентября приговорил двух человек, задержанных по делу о ранении сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Цотне Гамсахурдиа по обвинению в попытке умышленного группового убийства, к 15 годам лишения свободы каждого.

Одного из задержанных по тому же делу по обвинению о не оповещении о преступлении двух лиц суд приговорил к лишению свободы на 4 года, а второго – на 5 лет.

По сообщению суда, подсудимые в ходе рассмотрения дела по существу не признали себя виновными, однако на основании исследованных доказательств, показаний свидетелей и проведенной экспертизы, суд посчитал вину задержанных «доказанной».

Цотне Гамсахурдиа подвергся нападению недалеко от своего дома 19 декабря прошлого года, во время чего он получил серьезные травмы головы, позвоночника и груди. Он перенес несколько неотложных операций. Сын первого президента Грузии в настоящее время продолжает лечение за границей.

