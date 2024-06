Премьер-министр Грузии участвует в Конференции по восстановлению Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в Конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня. Конференция участвуют главы правительств, представители бизнеса и гражданского общества и направлена ​​на мобилизацию международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины.

«Сегодня мы еще раз изложим позицию Грузии относительно событий, которые развиваются в регионе в связи с военной агрессией России. Мы, конечно, еще раз выразим поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, и еще раз выразим готовность внести свой вклад в восстановление Украины, насколько это возможно для нашей страны», – заявил Кобахидзе журналистам в Берлине.

Премьер-министр отметил, что грузинский народ отличается «особой солидарностью» по отношению к украинскому народу, и подтвердил, что Грузия поддержала «более 600 решений, различного рода актов, резолюций, которые предусматривали поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и предусматривали осуждение Россией военной агрессии».

Политические заявления премьер-министра Грузии по Украине часто повторяют риторику Москвы. Совсем недавно, 31 мая, он заявил, что украинское правительство «назначено извне», что Киев категорически опроверг, назвав «недружественным» заявлением.

Кобахидзе также заявил в Берлине, что позиция Грузии относительно поддержки Украины «очень твердая и очень ясная». Он остановился на гуманитарной помощи, которую Грузия предоставила Украине после российского вторжения. Премьер-министр признал, что между правительствами двух стран существуют «трудности», но подчеркнул, что «это не помешает нам стремиться оказать максимальную помощь украинскому народу».

