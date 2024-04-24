Граждане Украины, проживающие в Тбилиси, направляются на акцию протеста. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Грузия продлила безвизовое пребывание украинцев в стране до трех лет

Civil.ge Send an email 24/04/2024 - 15:24
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Правительство Грузии 23 апреля опубликовало постановление, которым срок безвизового пребывания граждан Украины в стране увеличен с двух до трех лет. Постановление будет распространяться и на тех лиц, которые въехали в Грузию до этого.

В Администрации правительства пояснили «Civil Georgia», что цель продления срока – дать возможность украинским гражданам, покинувшим родину после войны и у которых истекает двухлетний вид на жительство, иметь возможность легально оставаться в стране.

На сегодняшний день граждане 94 стран могут находиться в Грузии без визы в течение одного года.

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Civil.ge Send an email 24/04/2024 - 15:24
22 Less than a minute

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