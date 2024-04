Грузия продлила безвизовое пребывание украинцев в стране до трех лет

Less than a minute

Правительство Грузии 23 апреля опубликовало постановление, которым срок безвизового пребывания граждан Украины в стране увеличен с двух до трех лет. Постановление будет распространяться и на тех лиц, которые въехали в Грузию до этого.

В Администрации правительства пояснили «Civil Georgia», что цель продления срока – дать возможность украинским гражданам, покинувшим родину после войны и у которых истекает двухлетний вид на жительство, иметь возможность легально оставаться в стране.

На сегодняшний день граждане 94 стран могут находиться в Грузии без визы в течение одного года.

