Давид Арахамия назвал три условия «нормализации» отношений с Грузией

Давид Арахамия, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, назвал три шага, которые Грузия должна предпринять для «нормализации отношений» с Украиной. Среди этих условий – освобождение Михаила Саакашвили из тюремного заключения и его возвращение в Украину, прекращение прямого авиасообщения с Россией, «как этого требует сам грузинский народ», а также прекращение «помощи агрессору в обходе санкций». «После этого нормализация будет очень легкой», – сказал Арахамия.

11 марта правительство Грузии опубликовало два заявления, в которых осуждает визиты Зураба Адеишвили, главного прокурора и министра юстиции во время правления «Национального движения» в Грузии, в Брюссель и Берлин в составе официальных делегаций Украины. В заявлении, адресованном правительству Украины, правительство Грузии заявляет, что «в целях урегулирования отношений правительству Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые в настоящее время занимают высокие посты во властных структурах Украины».

В ответ Арахамия написал на своей странице в Телеграм 12 марта, что «прокремлевская власть Грузии требует экстрадиции наших граждан в целях «нормализации отношений» и «если мы действительно говорим о «нормализации», для этого есть план (вышеуказанные три шага…).

В ответ на заявление Арахамия 12 марта премьер-министр Ираклий Кобахидзе еще раз подчеркнул поддержку Грузией Украины и в очередной раз призвал власти Украины «принимать решения, которые будут способствовать дальнейшему углублению этой исторической дружбы и не будут наоборот способствовать искусственному разделению народов и стран».

По словам Кобахидзе, «Украина сегодня находится в сложной ситуации» и «поэтому мы, прежде всего, уважаем украинский народ и поэтому не собираемся вступать в полемику с Арахамия или другими политиками».

