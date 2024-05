МИД Украины осуждает «недружественные заявоения» премьера Кобахидзе об Украине

30 мая Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором осудило «недружественные заявления» премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и его «искаженные оценки» событий в Украине. Ранее в тот же день премьер-министр Грузии назвал украинское правительство назначенным «извне» и возложил ответственность за трагические события в стране на иностранные державы, которые «назначили» оба правительства после событий на «Майдане» в Украине.

МИД Украины отмечает: «Для Украины неприемлемы и возмутительны высказывания главы правительства Грузии относительно нашего государства, Революции Достоинства, героизма и борьбы украинского народа за свободу и независимость». В заявлении подчеркивается, что именно Россия, которую Кобахидзе даже не упомянул, стала причиной гибели тысяч людей, вероломно вторглась на территорию Украины, разрушила ее города и села.

«Прискорбно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время стало трудно отличить от заявлений российского руководства… Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес нашей страны, которые в очередной раз повторяют российские нарративы, и использование Украины во внутриполитической борьбе в Грузии», – говорится в заявлении МИД Украины.

МИД подчеркивает, что Россия должна понести наказание за все преступления, совершенные в Украине, Грузии и других странах за последние десятилетия. В заявлении говорится, что «Украина будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и стремление грузинского народа к миру, свободе, укреплению собственной государственности и связям с другими свободными странами мира».

По теме:

This post is also available in: English (Английский)