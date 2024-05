Премьер-министр Кобахидзе говорил о спорных темах с представителями СМИ

30 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообщался с представителями СМИ на открытии нового моста в Тбилиси. Глава правительства прокомментировал широкий круг вопросов, в том числе победу китайской компании в конкурсе на частное партнерство по строительству глубоководного порта Анаклия, критическое интервью посла Германии по поводу закона об «иностранных агентах», отзыв проекта НПО в муниципалитете Они, предполагаемые нападения на членов ГМ за поддержку закона об иностранных агентах, комментарий премьер-министра Эстонии по поводу выступления министра иностранных дел этой страны на акции протеста в Грузии, т.н. сценарий «Майдана» в Грузии, Индекс прозрачности бюджета 2023, попытка президента объединить оппозицию, возможное оспаривание закона об иностранных агентах в Европейском суде по правам человека и привлечение к ответственности высокопоставленного представителя полиции, который, как документально подтверждено, участвовал в организации жестоких избиений демонстрантов.

Отвечая на вопрос о победе китайско-сингапурского консорциума в конкурсе на частное партнерство в глубоководном порту Анаклия, премьер-министр сказал, что победителем стала «очень крупная» китайская государственная компания с «большим опытом» и что ее участие гарантирует успешное завершение проекта. В этом контексте он также сказал об «антикитайской кампании», развязанной в Грузии некоторыми «политиками и их НПО», финансируемыми из-за границы.

Что касается того, почему только китайская компания хотела участвовать в этом проекте, премьер-министр сказал: «если бы был интерес со стороны определенных государств, им не составило бы труда привлечь инвестора к осуществлению этого проекта. Однако, к сожалению, все произошло так, как произошло. Я не хочу давать дальнейшие комментарии по этому поводу», – сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о якобы имевшей место «кампании ненависти» против членов «Грузинской мечты», поддержавших закон об иностранных агентах, и членов их семей, премьер-министр обвинил в этом «радикальную оппозицию», которая, по его словам, проиграла и пытается сохранить лицо перед своими сторонниками.

Комментируя решение фонда «Феа Трииз» отказаться от проекта бесплатной стоматологической клиники для детей в городе Они на западе Грузии из-за закона об «иностранных агентах», премьер-министр Кобахидзе обвинил оппозиционную партию «Лело» и одного из ее лидеров, Бадри Джапаридзе, в решении фонда, назвав его «позорным». Он добавил, что этот фонд не является независимой НПО и что председателем его правления является Бадри Джапаридзе, хотя сам фонд отрицает это.

Комментируя заявление посла Германии Петера Фишера о том, что ЕС не начнет переговоры о вступлении с Грузией, пока действует закон об «иностранных агентах», премьер-министр Кобахидзе обвинил посла в антигрузинских высказываниях и заявил, что он «не может быть ценным для нас». «Напомню, что вместе с Лело (оппозиционная партия) он отправился в один из регионов для проведения предвыборной кампании, он ездил в Болниси с лидерами Лело. В свете таких несерьезных действий я не могу придавать большого значения заявлениям этого человека… Германия, которая традиционно отличалась как государство, полное ответственности, не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал он.

Журналист спросил премьер-министра о сообщениях, что появление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна на акции протеста против закона об «иностранных агентах» в Тбилиси не было «согласовано» с премьер-министром Эстонии (имеется в виду комментарий премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что ее министр иностранных дел Маргус Цахкна не обсуждал с ней свое появление на митинге против закона об «иностранных агентах» в Тбилиси), премьер-министр Кобахидзе заявил, что тот факт, что министр иностранных дел участвует в митинге оппозиции в Грузии без согласия премьера, говорит о «несерьезном характере некоторых из этих структур».

В беседе с представителями СМИ премьер-министр Кобахидзе также повторил, что правящая партия не допустит «Майдана» в Грузии, и заявил, что до 2013 года Украина была территориально целостным государством с экономикой в 200 миллиардов долларов, а теперь страна «развалилась». Он заявил, что после событий на «Майдане» в Украине были назначены два правительства «извне», и те, кто назначил эти правительства, сняли с себя ответственность за происходящее в стране.

Премьер-министр Кобахидзе также прокомментировал Индекс открытого бюджета 2023, составленный Партнерством открытого бюджета, в котором Грузия возглавляет список. Он заявил, что Грузия «выделяется» во всем мире, когда речь идет о прозрачности, и сказал, что единственной сферой, которая остается непрозрачной, является сектор НПО, и это будет исправлено с помощью закона об «иностранных агентах».

В своих комментариях он также раскритиковал президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в попытке создать «реестр иностранных агентов», пытаясь заставить оппозиционные политические партии объединиться. Он иронично поблагодарил президента за сбор этой информации и в очередной раз заявил, что оппозиционные партии в Грузии являются частью «коллективного Единого национального движения».

Отвечая на вопрос о перспективе оспаривания закона об иностранных агентах в Европейском суде по правам человека, он заявил, что правящая партия тщательно изучила практику суда, прежде чем внести законопроект, и выразил надежду, что Страсбургский суд не попадет под «политическое влияние».

На вопрос о том, должен ли директор Департамента специальных поручений МВД Звиад Харазишвили, который предположительно руководит и участвует в жестоком избиении участников митингов, быть привлечен к ответственности после его недавних заявлений о том, что во время протестов против закона об «иностранных агентах» он бьет не «молодых людей», а только «негодяев» и что у него есть «список», премьер-министр фактически защитил его, заявив, что его комментарий был «ироничным», «конечно, это нельзя воспринимать как какое-либо признание (вины)».

