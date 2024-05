Центр социальной справедливости: Проправительственные СМИ манипулируют статистикой бедности

Центр социальной справедливости опубликовал 30 мая заявление, в котором подчеркнул, что проправительственные СМИ манипулируют данными Службы статистики Грузии о бедности, согласно которым в стране снизилась доля населения, находящегося за абсолютной чертой бедности, и более 145 тысяч человек преодолели бедность в Грузии в 2023 году. Фактически, снижение было вызвано рекордным количеством эмигрантов в 2023 году, а также увеличением числа людей, получающих пособие или живущих на денежные переводы.

В организации отмечают, что данные Службы статистики лишь показывают, какая часть населения находится в абсолютной бедности, и ничего не говорят об основах и причинах этого показателя. В организации заявляют, что доля людей, живущих в крайней нищете, может быть сокращена не только за счет расширения экономических возможностей и сокращения бедности, но и за счет ряда других факторов. Среди них тот факт, что в 2023 году страну покинуло рекордное количество граждан Грузии – более 163 тысяч человек.

Центр социальной справедливости подчеркивает, что снижению уровня абсолютной бедности могли способствовать еще два фактора. Во-первых, до 660 000 человек получают пособие на жизнь, а также ряд услуг социальной поддержки, привязанных к показателю социально уязвимости. «Фиксация доходов, полученных от государства таким образом, может стать основой для выхода людей из категории абсолютной бедности. Однако такая государственная поддержка является единственным источником дохода для многих людей, и ее прекращение поставит под угрозу их физическое существование», – отмечают в организации. Во-вторых, подавляющее большинство грузин живут за счет денежных переводов, присылаемых членами их семей из эмиграции. По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в стране в 2023 году превысил 4 миллиарда долларов США.

По заявлению организации, когда речь шла о бедности и социальном неравенстве, также учитывались такие показатели, как относительная бедность и коэффициент Джини. «Анализируя эти два данных, становится ясно, что ситуация в 2023 году по сравнению с предыдущим годом существенно не улучшилась, а в некоторых случаях даже ухудшилась», – отмечают в организации.

Например, уровень относительной бедности, который относится к доле населения, которое потребляет менее 60% медианных потребительских расходов, снизился всего на 0,1% до 19,8% в 2023 году по всей стране. «Следует подчеркнуть, что относительная бедность в сельском поселении увеличилась на 0,2% и показатель составил 26,8%, что еще раз указывает на особую незащищенность наших сограждан, проживающих в регионах, а также на слабость и раздробленность политики социальной защиты», – отмечают в Центре социальной справедливости.

Кроме того, в 2023 году увеличился и коэффициент Джини, который является показателем неравенства доходов общества. Коэффициент совокупных потребительских расходов увеличился на 2 пункта и сравнялся с показателем 2020 года, а это означает, что социальное неравенство в стране увеличилось, отмечают в организации.

«До сих пор в государстве нет справедливой и правозащитной социальной политики, которая создавала бы возможности для достойной жизни народа нашей страны. Вместо реальных реформ правительство поддерживает систему, которая делает население зависимым от социальных пособий, и продолжает политически инструментализировать эту зависимость и, в целом, социальные вопросы», – говорится в заявлении организации.

