Службы статистики: уровень абсолютной бедности в Грузии снизился до 11,8% в 2023 г.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 мая, в 2023 году доля населения, находящегося за чертой абсолютной бедности (показатель абсолютной бедности) в Грузии, снизилась на 3,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 11,8%. В частности, уровень абсолютной бедности в городских поселениях снизился на 2,9 процентных пункта и составил 9,4%, а в сельских поселениях он снизился на 5,0 процентных пункта и составил 15,6%.

Абсолютная черта бедности в Грузии рассчитывается по двум факторам: совокупной стоимости всех видов товаров и услуг, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей семьи, и количеству людей, находящихся за международной чертой бедности, которая, по данным Всемирного банка, составляет 2,15 доллара США в день.

В 2023 году абсолютный уровень бедности снизился во всех возрастных группах населения по сравнению с предыдущим годом. В частности, этот показатель в возрастной группе до 18 лет составил 16,0% (-4,3 процентных пункта), в возрастной группе 18-64 лет – 11,5% (-3,8 процентных пункта), а в возрастной группе 65 лет и старше – 8,0% (-2,5 процентных пункта). Кроме того, уровень абсолютной бедности среди женщин снизился на 3,9 процентных пункта и составляет 11,5%, а уровень абсолютной бедности среди мужчин снизился на 3,7 процентных пункта и составляет 12,2%.

По сравнению с предыдущим годом значение коэффициента Джини по совокупным доходам и совокупным средствам не изменилось и составило 0,36 и 0,37 соответственно, по совокупным потребительским расходам оно увеличилось на 0,02 и составило 0,36, а по совокупным потребительским расходам увеличилось на 0,01 и составил 0,40.

Индекс Джини, также известный как коэффициент Джини, представляет собой статистическую меру неравенства доходов или благосостояния внутри страны или социальной группы, которая колеблется от 0 до 1 (или от 0% до 100%). Число 0 представляет собой самое равное, а 1 — самое неравное, когда один человек или семья владеет всеми доходами или богатством.

