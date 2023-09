Гарибашвили рассказал о новых социальных инициативах на заседании правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 15 сентября рассказал о новых социальных инициативах. В частности, 30 тысячам студентов, чей статус был приостановлен из-за финансовой задолженности, будут прощены долги; Заработная плата работников скорой помощи увеличится на 10%; Семьям погибших в результате оползня в Шови будет оказана единовременная финансовая помощь в размере 20 тысяч лари. В ходе заседания премьер-министр не говорил о санкциях, введенных Соединенными Штатами Америки в отношении бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе.

По словам премьер-министра, он поручит министрам образования и финансов уже сегодня начать коммуникацию и срочно решить вопрос. «Я считаю очень важным, чтобы после списания этого долга нашей молодежи, нашим студентам была предоставлена ​​возможность продолжить обучение», – сказал премьер-министр, добавив, что речь идет о долге примерно в 40 миллионов лари.

Касаясь предоставления единовременной финансовой помощи семьям погибших в результате оползня в Шови, Гарибашвили отметил, что семья получит помощь в размере двадцати тысяч лари за каждого погибшего. Кроме того, новое жилье будет предоставлено тем, кто потерял жилье или чьи дома стали непригодными для проживания в результате стихийного бедствия.

Кроме того, с 1 октября зарплаты работникам скорой помощи повысятся на 10%. По словам премьер-министра, цель этих изменений – улучшить условия труда сотрудников и создать для них надлежащую рабочую среду. По информации Министерства здравоохранения Грузии, с октября 4 000 сотрудников Центра неотложной медицинской помощи получат повышенную зарплату. Дополнительное увеличение на 10% запланировано на 2024 год.

