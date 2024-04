Служба статистики: эмиграция из Грузии в 2023 году выросла на 95,6%.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 26 апреля, по состоянию на 1 января 2024 года население Грузии составляет 3 694,6 тыс. человек, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. Следует отметить, что в 2023 году сложился отрицательный естественный прирост (-2542) и отрицательное сальдо миграции (-39207).

В 2023 году эмиграция из Грузии выросла на 95,6% по сравнению с предыдущим годом. Страну покинули 245 064 человека. Между тем иммиграция выросла на 14,5% до 205 857 человек. Большинство иммигрантов (75,9%) и эмигрантов (62,2%) были трудоспособного возраста (15-64 года). Следует отметить, что 44,6% иммигрантов и 66,7% эмигрантов были гражданами Грузии. Большинство оставшихся иммигрантов были гражданами Российской Федерации, Турции, Украины, Индии и Беларуси.

48% населения Грузии — мужчины, а 52% — женщины. Соотношение полов составляет 92, что означает, что на каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. По сравнению с предыдущим годом ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году увеличилась на 1,3 единицы и составила 75 лет, в том числе 70,6 года у мужчин и 79,4 года у женщин.

По состоянию на 1 января 2024 года доля населения в возрасте 0-14 лет в общей численности населения составляет 19,5%, доля населения трудоспособного возраста (возрастная группа 15-64 лет) – 64,3%, доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 16,2%.

По состоянию на 1 января 2024 года 61% населения Грузии проживает в городских поселениях. Кроме того, население Тбилиси составляет более трети от общей численности населения. Распределение населения по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 442 000; Квемо Картли – 436 000, Аджария – 363 000; Кахети – 300 000; Самегрело-Земо-Сванети – 288 000; Шида Картли – 244 000; Самцхе-Джавахети – 142 000; Гуриа – 102 000; Мцхета-Мтианети – 93 000; Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 26 000.

По переписи 2019 года население Грузии составляло 3,72 миллиона человек. Еще раньше, по данным всеобщей переписи населения 2014 года, общая численность населения составляла 3,7 миллиона человек. По переписи 2002 года население составляло 4,4 миллиона человек, что на один миллион меньше, чем по переписи 1989 года.

* Приведенные данные не включает население оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

