Премьер рассказал о новых инициативах на заседании правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили озвучил ряд инициатив на состоявшемся 11 сентября заседании правительства. Среди них — введение безвизового режима для китайских туристов, увеличение стипендий для студентов с высокой успеваемостью, а также объявление амнистии государственным земельным участкам сельскохозяйственного назначения, приобретенным лицом преступным путем.

Премьер-министр обсудил на заседании правительства свой «успешный визит» в Китай и отметил, что основной целью этого визита было укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, увеличение инвестиций и привлечение большего количества туристов. По его словам, чтобы способствовать этому, правительство решило ввести безвизовый режим для граждан Китая, и соответствующий указ будет подписан сегодня. По словам главы правительства, прямые рейсы в Китай уже осуществляются, но в ближайшее время количество рейсов увеличится.

Другая инициатива, озвученная премьер-министром, касается увеличения государственных стипендий для высококвалифицированных студентов. По словам Гарибашвили, действующая программа предусматривает стипендию в размере 150 лари примерно для 2 500 студентов, однако, по решению правительства, стипендия будет увеличена вдвое и с сегодняшнего дня составит 300 лари на каждого студента. 5 000 отличившихся студентов получат повышенную стипендию.

На заседании правительства премьер-министр также сообщил, что все лица, которые преступным путем получили права собственности на государственные земли сельскохозяйственного назначения до 1 сентября 2023 года, будут освобождены от условного наказания, включая неисполненные штрафы.

По словам премьер-министра, амнистия будет распространена только на человека, который к 1 сентября 2024 года полностью возместит ущерб, причиненный государству в результате совершенного преступления. По его пояснению, амнистия будет распространена на преступления, совершенные по статьям 180 и 362 УК Грузии.

По словам Гарибашвили, соответствующий законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Парламента.

Премьер-министр также пояснил, что амнистия не будет распространяться на случаи преступлений, совершенных должностным лицом, а также работниками государственных предприятий, юридических лиц публичного права и непредпринимательскими юридических лиц с использованием своего служебного статуса, а также организованной группой.

