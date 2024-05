Грузинская хартия: президент представил единые цели для краткосрочного парламента и технического правительства

Выступая на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, на котором присутствовали представители широкой общественности, дипломатического корпуса и оппозиции, президент Саломе Зурабишвили представила дорожную карту по разрешению политического кризиса и возвращению на путь интеграции в Евросоюз. По ее словам, выборы в октябре 2024 года станут референдумом по голосованию по основным положениям этой дорожной карты.

По словам президента, независимость Грузии и ее европейский путь неразделимы и должны быть защищены вместе. Она заявила, что альтернативы европейскому будущему Грузии нет, а грузинское общество, по ее словам, ждет конкретного плана и «это мой долг… и я осознаю эту ответственность – отреагировать на это большое ожидание и вместе проложить этот путь, который приведет нас сначала к самим себе и в то же время в Европу».

По словам президента, этим путем является путь выборов. «Мы должны прийти к выборам 26 октября мирно, спокойно и в стабильности! Мы должны прийти с той же мобилизацией и воодушевлением, что и до этого, и в то же время быть осторожными и сохранить этот мир и стабильность», – заявила Саломе Зурабишвили и подчеркнула, что «сейчас не время поддаваться нигилизму, вражде и индивидуальным политическим амбициям».

Президент заявила, что, принимая во внимание все это, «я решила представить вам сегодня своего рода план действий – «Грузинскую хартию», вокруг которой я предлагаю политическим партиям согласоваться, договориться и взять на себя обязательства по всем вопросам, которые необходимы не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления в нашей стране демократии и справедливого государства».

Шаги, обязательство по выполнению которых берут на себя подписавшиеся под этой хартией, перекликаются и с девятью пунктами рекомендаций Еврокомиссии.

Президент призвала всех объединиться «вокруг европейского будущего» и отметила, что «договоренность вокруг этой Хартии не требует и не предполагает ни единого списка, ни каких-либо других необходимых политических объединений. После подписания этой совместной хартии политические партии должны решить, какой будет их предвыборная тактика и стратегия – это уже меня не касается».

Партии, подписавшие Хартию, в случае победы на выборах 26 октября 2024 года обязуются выполнить цели Хартии в ходе весенней сессии и назначить досрочные выборы осенью 2025 года, одновременно создавая условия для свободных и справедливых выборов. Техническое беспартийное правительство будет представлено президентом.

Грузинская Хартия – полный текст

(перевод с грузинского языка Civil.ge)

«Грузинская Хартия» отражает заказ и требования общества. По своей сути и духу оно также служит осуществлению основных шагов, имеющих экзистенциальное значение для общества сегодня.

Эти шаги заключаются в следующем:

1. Отмена законов, наносящих вред европейскому курсу страны

Все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены. В частности, закон «О прозрачности иностранного влияния», то есть российский закон, поправки в «Избирательный кодекс», законы о т.н. прослушках и офшорные законы и другое.

Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены и будет принята ​​амнистия.

2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия

Освобождение суда

освободим от кланового управления путем проверки добросовестности судей, происхождения необоснованного имущества;

эта проверка коснется всех тех судей, чьи политически мотивированные решения подорвали доверие к суду и запятнали его репутацию;

проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей апелляционных судов и городских судов;

проверка также будет распространяться на всех новых судей. В состав суда войдут новые судьи, чтобы искоренить переполненность суда и нарушение сроков рассмотрения дел;

система электронного распределения дел в суде будет полностью задействована с целью исключения политического влияния в процессе распределения дел;

судьи не смогут занимать административные должности на второй срок;

усилим мандат суда присяжных и расширим его полномочия на дела, представляющие большой общественный интерес.

Коренная реформа Высшего совета юстиции будет касаться:

У Высшего совета юстиции будут отняты излишние полномочия, а именно:

право на дисциплинарное производство, что является рычагом преследования судей;

будет отнято право выбирать председателей административных органов;

Школа юстиции станет независимой от совета;

изменится процедура отбора судей Верховного суда: совет будет отбирать кандидатов только по критериям, установленным Конституцией, и представлять полный список Парламенту, который их изберет.

Членам совета будет запрещено:

занимать другие административные должности;

возможность избираться дважды.

На важные решения совета будут влиять члены, не являющиеся судьями.

3. Другие приоритетные шаги реформ касаются:

Прокуратуры

Генеральный прокурор избирается высоким кворумом и только на один срок.

Совет прокуроров будет усилен

СГБ/МВД

В целях деконцентрации власти будет проведена фундаментальная реформа СГБ и МВД. За деятельностью каждого из них будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.

Специальная следственная служба

укрепим и предоставим реальную независимость для защиты прав граждан в случаях насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Антикоррупционное агентство

отделим от исполнительной власти и предоставим реальные рычаги. Прежде всего, она будет наделена следственными полномочиями по коррупционным делам, которых у него сегодня нет.

главу агентства будет избирать Парламент Грузии, и он будет подотчетен парламенту.

Национальный банк

восстановим независимость, увеличив количество членов Совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.

возможность принятия индивидуальных решений будет исключена.

Приказ главы НГБ, противоречащий международным обязательствам Грузии, будет аннулирован.

Регулирующие органы

освободим от политического влияния, и независимые руководители будут назначены демократическим путем.

4. Оздоровление избирательной системы

Для проведения честных и свободных выборов будут созданы соответствующие условия;

Будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования ЦИК, снижен барьер, восстановлена ​​возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена ​​возможность участвовать в выборах.

Создание новой политической реальности

Мы, подписавшие эту хартию, которые получим мандат от грузинского народа на выборах 26 октября 2024 года, обязуемся и обещаем выполнить условия, записанные в этой хартии до окончания первой весенней сессии, а по ее завершении, будут подготовлены и проведены в свободных и справедливых условиях досрочные парламентские выборы.

Также обещаем, что правительство, которое будет нести ответственность за реализацию этого плана действий, будет представлено президентом Грузии.

