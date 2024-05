Посол Германии: Закон об агентах не позволяет Грузии участвовать в переговорах о вступлении в ЕС

В интервью BMG 29 мая, на следующий день после окончательного принятия спорного закона об «иностранных агентах», посол Германии в Грузии Петер Фишер подчеркнул, что ЕС не начнет переговоры о вступлении Грузии в ЕС, пока действует этот закон.

Он также повторил мнение Венецианской комиссии о том, что этот закон противоречит фундаментальным правам грузин, и подчеркнул, что Грузия должна соответствовать стандартам ЕС, чтобы продолжить путь интеграции.

Что касается предполагаемых санкций против ответственных грузинских чиновников, посол отметил, что санкции – это «широкое» понятие, которое включает в себя негативные оценки, уже прозвучавшие от партнеров страны. Больше никаких подробностей на эту тему он не привел.

Посла также спросили о девяти рекомендациях ЕС в адрес Грузии, и он сказал, что не видит никакого прогресса в этом отношении, а наоборот, были предприняты шаги назад. Он также сказал, что закон об «иностранных агентах» нарушает эти самые рекомендации. В этом контексте он добавил, что Грузия раньше была лидером среди десяти стран-кандидатов в члены ЕС, но теперь опустилась на самое дно.

Отвечая на вопрос о предстоящих парламентских выборах в Грузии, он отметил, что непроведение выборов должным образом приведет к тому, что ЕС оценит их как очередное нарушение стандартов ЕС, и призвал граждан Грузии воспользоваться возможностью проголосовать.

В ходе интервью посол Германии также говорил о положительном влиянии процесса интеграции в ЕС на бизнес-среду страны, отметив, что любое решение, препятствующее этому процессу, оказывает негативное влияние на бизнес.

Он также коснулся текущих политических настроений в Европе, которые благоприятствует интеграции Грузии, но отметил, что этот шанс не может длиться вечно, в том числе потому, что у разных правительств, которые могут прийти к власти в Европе, могут быть разные взгляды на расширение.

