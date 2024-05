Помощник госсекретаря О’Брайен: закон об иноагентах и риторика ГМ не соответствует стремлению Грузии к ЕС-НАТО

Помощник госсекретаря США Джим О’Брайен на брифинге 24 мая говорил о законе об иностранных агентах, принятом правящей партией Грузии, подчеркнув, что закон и последние действия властей несовместимы с устремлениями Грузии в ЕС и НАТО, и дав понять, что решение США о введении визовых ограничений затронет как депутатов, поддержавших закон, так и членов их семей.

По словам Алекса Рауфоглу, одного из журналистов, присутствовавших на брифинге, посол О’Брайен отметил, что «прискорбно», что действия властей Грузии – «насилие и угрозы в адрес гражданского общества и иногда оппозиционных политиков», принятие закона, призванного «заклеймить те самые группы, которые помогают Грузии подготовиться к ее европейским и трансатлантическим устремлениям» – стали причиной, заставившей США усомниться в том, заинтересовано ли нынешнее руководство Грузии в продолжении пути, выбранного грузинами в направлении Европы и НАТО.

Посол О’Брайен коснулся нарратива Грузинской мечты о том, что Запад вынуждает Грузию забыть свои традиции и культуру и пытается изменить ее, сказав: «мы находимся на этапе, когда после нескольких лет консолидации, когда люди осознают, что будут в большей безопасности и более благополучными, если присоединяются к европейским и трансатлантическим организациям, неудивительно, что в некоторых обществах есть элементы, которые чувствуют, что это заставляет их измениться, потому что они поднялись на вершину в тот момент, когда эти общества еще не интегрированы».

Джим О’Брайен вновь заявил о поддержке США интеграции Грузии в ЕС и НАТО, подчеркнув, что «этот конкретный закон, риторика, которая его окружает, и насилие против протестующих – все это несовместимо с выбором продвижения в ЕС и НАТО». Он заявил, что имел очень четкий и подробный разговор с представителями властей о конкретных причинах того, почему этот закон «не соответствует пути, который Грузия наметила для себя», указав также на заключение Венецианской комиссии, которая совсем недавно высказала те же самые соображения, добавив: «таким образом, речь идет о том, пытается ли… руководство правительства Грузии изменить то, что означает присоединение к европейским и трансатлантическим организациям, а не о том, меняется ли наша политика».

Комментируя вопрос о том, являются ли решения США (визовые ограничения и инициированные законопроекты в Конгрессе) принудительными действиями, О’Брайен ответил, что когда вы принимаете решение о вступлении в клуб, вы не придумываете свои собственные правила: «вы играете по правилам клуба, в который пытаетесь вступить». Он добавил: «дело в том, что предпринимаемые действия несовместимы как со стремлением к членству, так и фактическим достижением членства».

Что касается визовых ограничений, о которых было объявлено вчера, посол О’Брайен сказал: «Я сделаю техническое замечание по поводу вчерашнего объявления: мы не публикуем список имен. Это не то, что нам позволяют делать полномочия по закону, но мы четко обозначили те действия, которые вызывают у нас особую озабоченность, и это попытка подорвать демократические процессы, в частности, использование насилия и запугивания против тех, кто выходит (на улицы). И, знаете, как работает закон, это касается не только официальных лиц, но и членов их семей. И это, опять же, не является тактикой принуждения». Он добавил: «что касается наших дополнительных действий, госсекретарь отметил, что мы изучаем все имеющиеся у нас материалы о сотрудничестве, и я не собираюсь анонсировать дополнительные конкретные действия».

