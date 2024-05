Венецианская комиссия «настоятельно советует» «Грузинской мечте» отменить закон об «иноагентах»

21 мая Венецианская комиссия опубликовала заключение относительно закона об «иностранных агентах», в котором «настоятельно рекомендует «Грузинской мечте» отменить закон и заявляет, что «его фундаментальные недостатки будут иметь значительные негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на участие в публичной деятельности и запрет дискриминации». По заявлению Венецианской комиссии, закон «повлияет на открытые, информированные публичные дебаты, плюрализм и демократию».

Комиссия выражает сожаление по поводу того, что Парламент Грузии принял спорный законопроект, проигнорировав обеспокоенность значительной части населения Грузии, и заявляет: «проведение процесса таким образом не отвечает европейским требованиям демократического законотворчества».

Комиссия заявила, что она проанализировала соответствие закона международным и европейским стандартам и пришла к выводу: «…ограничения, установленные законом, несовместимы со свободой выражения мнений, свободой объединений и неприкосновенностью частной жизни, поскольку они не соответствуют строгому критерию, определенному Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом, поскольку они не отвечают требованиям законности, легитимности, необходимости и пропорциональности в демократическом обществе, а также с принципом запрета дискриминации».

Венецианская комиссия заявляет, что объявление организаций проводниками интересов иностранной силы влечет за собой «серьезные последствия», и подчеркивает, что это «подрывает как финансовую стабильность, так и доверие к целевым организациям и их деятельности». Комиссия добавляет, что обязанность организаций регистрироваться и сообщать необходимую информацию, которая «ограничивает возможности финансирования стигматизированных групп и приведет к серьезным административным штрафам, несомненно, осложнит и поставит под угрозу эффективное функционирование и существование этих организаций». В заключении говорится, что «постоянные и стигматизирующие препятствия, сосредоточенные в руках государства, создают жалящий эффект».

По заявлению комиссии, закон, который якобы призван обеспечить прозрачность, «поставит те ассоциации и СМИ, которые получают даже небольшую часть своих средств из-за границы, под объективный риск стигматизации, вынудит замолчать и, в итоге, закрыться». Комиссия отмечает, что «существует большой риск того, что пострадают ассоциации и СМИ, критикующие власть, поэтому их упразднение окажет негативное влияние на открытые, информированные публичные дебаты, плюрализм и демократию».

Венецианская комиссия заявляет, что «действующее законодательство Грузии уже включает положения, требующие от предусмотренных законом организаций регистрироваться и отчитываться, включая источники их финансирования», и в свете этого «убедительное объяснение того, почему существующих обязательств будет недостаточно для обеспечения прозрачности, предоставлено не было». По мнению комиссии, властям Грузии следует рассмотреть возможность изменения существующих законов в соответствии с европейскими и международными стандартами. «В частности, если действующее законодательство не окажется адекватным, реальная представительская (лоббистская) деятельность от имени зарубежных стран может регулироваться в соответствии с европейскими стандартами».

