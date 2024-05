На фоне протестов Парламент Грузии принял законопроект об «иноагентах» в третьем чтении

Несмотря на масштабные протесты и сильное сопротивление Запада, 14 мая Парламент Грузии принял законопроект об «иностранных агентах» 84 голосами против 30 в третьем, окончательном чтении.

Большинство «Грузинской мечты» поддержало закон на напряженном пленарном заседании, в ходе которого произошла драка между депутатами. Тем временем перед зданием Парламента снова собралась большая группа протестующих. Ожидается, что президент Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект, предоставив протестующим и западным партнерам Грузии несколько недель, чтобы оказать большее давление на правящую партию и заставить ее отозвать законопроект.

Законопроект об «иностранных агентах», повторно инициированный правящей партией после того, как он был отозван в прошлом году, заставит финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ зарегистрироваться в качестве «проводников интересов иностранной силы». Существует широко распространенное опасение, что закон будет использован властями для стигматизации критических голосов, а его расплывчатые положения и предлагаемые наказания будут применяться произвольно, что в итоге приведет к удушению гражданского общества, как это произошло с аналогичными законами в России.

Несмотря на несколько недель непрерывных протестов по всей стране, правящая партия все же приняла законопроект. Власти пытались подавить протесты с помощью полиции, преследований и запугивания, что оказалось контрпродуктивным, поскольку привело только к тому, что на улицы вышло еще больше людей.

В преимущественно прозападной Грузии, которая в декабре стала страной-кандидатом в члены ЕС, многие убеждены, что принятие закона положит конец европейским устремлениям страны и вернет Грузию под российское влияние. Международные партнеры Грузии, в том числе высокопоставленные чиновники ЕС, политики и дипломаты, предупредили власти Грузии, что закон помешает стране на пути европейской интеграции. Однако в Брюсселе пока не уточнили, какими будут последствия принятия законопроекта.

Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект, и хотя большинство «Грузинской мечты» может легко его преодолеть, это действие, вероятно, затянет процесс подписания законопроекта на несколько недель.

В минувшие дни лидеры «Грузинской мечты» заявили, что правящая партия готова вести переговоры с западными партнерами после вето президента и внести изменения в законопроект, если получат убедительные «правовые аргументы». Противники закона отвергают такую ​​перспективу и считают ее ловушкой. Президент Зурабишвили назвала подобные обещания «манипуляцией» и пообещала, что «не будет играть в эти игры».

«Не рассчитывайте, что я войду в эту игру, чтобы облагородить этот какой-то закон. Нет! Он российский, он останется российским, и вы, к сожалению, тоже вместе с этим законом», – сказала президент Зурабишвили на брифинге 12 мая.

Распространяются разные теории относительно того, почему «Грузинская мечта» так усердно ставит под угрозу свою репутацию ради принятия закона. Некоторые интерпретировали это решение как желание подавить критические голоса и попытку подорвать почву для наблюдения за выборами в преддверии парламентских выборов в октябре этого года. Другие называют давление со стороны Кремля.

Однако последующие заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, а также контекст, в котором законопроект был впервые инициирован в прошлом году, показывают, что причиной могут быть банковские проблемы основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Иванишвили, вернувшийся в политику несколько месяцев назад, регулярно говорил о трудностях, с которыми он сталкивается при получении доступа к своим миллиардам долларов в швейцарском банке Credit Suisse. Его союзники связывают проблемы с шантажом Запада по поводу втягивания Грузии в войну российско-украинскую войну и называют заговором «глобальной партии войны».

Премьер-министр Кобахидзе заявил 13 мая, что у Бидзины Иванишвили заморозили 2 миллиарда долларов, которые он доверил Западу, а затем эти средства оказались в руках глобальной партии войны.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)