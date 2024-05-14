Источник: Правительство Грузии
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Помощник госсекретаря США Джим О’Брайен находится с визитом в Грузии

Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 15:35
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14 мая, в тот самый день, когда правящая партия Грузии планирует принять закон об «иностранных агентах», в Грузию прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен. В рамках визита он уже встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Запланирована также встреча с представителями оппозиции, а вечером он на пресс-конференции подведет итоги своего визита в Грузию.

По сообщению Администрации правительства, «состоялась длительная встреча, на которой состоялся искренний разговор по всем вопросам грузино-американских отношений, в том числе по процессам, развивавшимся в Грузии за последние несколько лет». По той же информации, «глава правительства и помощник госсекретаря США поделились друг с другом озабоченностью этими процессами».

«Ираклий Кобахидзе также объяснил Джиму О’Брайену необходимость принятия закона о прозрачности иностранного влияния и еще раз выразил готовность правящей команды внимательно рассматривать все правовые комментарии международных партнеров в рамках процедуры вето», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства.

Премьер-министр отметил, что правительство Грузии заинтересовано в углублении партнерства с США, которое «требует взаимных усилий и справедливых отношений».

Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Джим О’Брайен попросил о встрече с Бидзиной Иванишвили, почетным председателем «Грузинской мечты», но Иванишвили отклонил эту просьбу. По словам премьер-министра, главной проблемой является вопрос «санкций». Он также заявил, что в последние месяцы были случаи, когда Бидзина Иванишвили по этой причине отказывался встретиться с другими иностранными дипломатами и политиками.

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Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 15:35
32 1 minute read

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