Резолюция парламента Литвы призывает власти Грузии отменить закон об иноагентах»

Сейм Литвы 22 мая принял резолюцию, призывающую власти Грузии отозвать закон об «иностранных агентах» как несовместимый с европейскими ценностями и демократическими принципами, а также призывающую институты ЕС рассмотреть возможность принятия ответных мер против властей, если правящая команда преодолеет президентское вето на закон.

В резолюции Сейма выражается «глубокая обеспокоенность» по поводу закона о «прозрачности иностранного влияния», где также говорится, что он аналогичен российскому закону об «иностранных агентах» и несовместим с европейскими ценностями и демократическими принципами. Резолюция призывает Парламент Грузии «отменить принятый закон о прозрачности иностранного влияния, обеспечить свободу объединений и выражения мнений, поддержать гражданское общество страны, вступить с ним в диалог и соблюдать конституционное обязательство о дальнейшей интеграции в мировое ЕС и НАТО и продолжить необходимые реформы».

Кроме того, резолюция Сейма:

выражает сожаление, что действия властей Грузии не соответствуют стремлениям грузинского общества и заявленным целям страны по интеграции в ЕС и НАТО и могут иметь серьезные долгосрочные последствия для геополитической ориентации страны и демократии;

поддерживает грузинский народ в защите права на свободное выражение своей гражданской позиции и европейского будущего страны;

категорически осуждает применение насилия в отношении мирных протестующих и журналистов, освещающих демонстрации, а также организованную кампанию клеветы, запугивания и прямого физического насилия против представителей гражданского общества, подчеркивая, что такие действия, направленные на подавление мирных собраний и свободы выражения мнений, неприемлемы, особенно в стране-кандидате в ЕС;

напоминает, что правящему большинству властей Грузии придется взять на себя ответственность за действия, нарушающие принципы демократического общества, несовместимые с политическими критериями, установленными для стран-кандидатов в ЕС;

призывает институты ЕС рассмотреть возможность ответных мер, если власти Грузии преодолеют вето президента Саломе Зурабишвили, продолжат реализацию данного закона и, соответственно, преследовать гражданское общество.

Парламент Литвы подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, приветствует евроатлантические устремления Грузии, а также ее решимость защищать демократию, верховенство закона, права и свободы граждан, «несмотря на начало кампании клеветы, запугивания и применение силы» и поддерживает международные заявления, в которых осуждается насилие.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)