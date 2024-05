Реакция на вето президента на закон об «иноагентах»

Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об «иностранных агентах». Зурабишвили воспользовалась правом на вето на законопроект до истечения двухнедельного срока. Несмотря на то, что вместе с вето она должна была направить в Парламент мотивированные замечания, президент заявила, что не намерена «вступать в игру» с «Грузинской мечтой» и вместо того, чтобы вносить изменения, закон следует отменить вообще.

«Civil Georgia» предлагает международные и внутренние отклики на вето президента:

Международные отклики

Шарль Мишель, президент Европейского совета: «Вето, наложенное президентом Грузии Саломе Зурабишвили на закон о прозрачности, дает повод для дальнейших размышлений. В нынешнем виде закон не соответствует ценностям и курсу на ЕС. Я призываю всех политиков и лидеров Грузии использовать это окно возможностей и обеспечить, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, который поддерживает население. Я по-прежнему буду следить за развитием событий в Грузии».

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы: «Вето президента Саломе Зурабишвили показывает выход из шторма. Грузия может отказаться от этого закона и выбрать Европу».

Тиис Ройтен, депутат Европарламента: «Теперь у Парламента Грузии есть последний шанс поступить правильно. Ему следует полностью отменить закон. Я попросил верховного представителя ЕС подготовить санкции против всех депутатов, которые проголосуют за преодоление вето президента».

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии: «Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах предлагаем нам путь вперед. Эстония призывает власти Грузии отменить закон и вернуть Грузию на путь Евросоюза».

Михаэль Рот, председатель Комитета Бундестага по иностранным делам: «Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на «Закон об иностранных агентах». Давайте воспользуемся шансом, уважаемое грузинское правительство. Еще не поздно выбрать Европу вместо России».

Отклики внутри страны

Правящая команда

Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства «Грузинской мечты»: «Спасибо большое Саломе Зурабишвили, которая, наконец, подтвердила, что нет никаких замечаний и аргументов против закона о прозрачности (а юристы разных поколений долгое время будут обсуждать изобретение нового типа вето). Что касается нашего конструктивного предложения, подключить к процедуре вето иностранных партнеров, она ответила отказом и деструкцией. Ложный проект нацов (представителей Национального движения), богатых НПО и тех, кто им дает поручения против прозрачности и суверенитета – «Нет российскому закону» провалился!».

Оппозиция

Ника Гварамия, партия «Ахали»: «Зурабишвили поступила правильно (если я правильно понял, она наложила бланкетное вето, без замечаний). (Грузинская) мечта не может ни вступать ни в какую дискуссию, ни вовлечь общественность в псевдопроцесс, ни обмануть европейцев псевдоисправлением закона… Либо отмените этот закон, либо возьмите на себя ответственность до конца – вот содержание вето Зурабишвили, и это правильное и разумное решение».

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)