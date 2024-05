Интервью президента Саломе Зурабишвили зарубежным СМИ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 мая дала интервью зарубежным СМИ и изданиям, в том числе DW, RFI, La Croix, Franceinfo, BBC, и LTV Ziņu Dienests, в которых она затронула вопросы, связанные с законом об «иностранных агентах» в российском стиле, в том числе угрозы, которые он представляет для грузинской демократии, президентским вето, властями «Грузинской мечты», продолжающимися массовыми протестами против закона и предстоящими парламентскими выборами.

Мы собрали ключевые послания президента из этих интервью:

Почему закон об «иностранных агентах» является российским законом? Президент объяснила характер закона о прозрачности иностранного влияния, повторив несколько раз, что он создан по образцу аналогичного закона, принятого в России в 2012 году. Она заявила СМИ, что закон направлен на то, чтобы заставить замолчать критические голоса и тем самым подорвать демократию в Грузии, нацелившись на НПО и СМИ, получающие иностранное финансирование, и объявляя их иностранными агентами.

Президентское вето и возможные переговоры по закону: президент Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон в течение 14-дневного периода. Отметив, что парламентское большинство обладает достаточными возможностями, чтобы преодолеть ее вето, президент заявила, что ее вето будет лишь демонстрацией того, что подавляющего большинства грузинского народа выступает против закона. Она категорически исключила любую возможность переговоров с правящим большинством по какой-либо части закона и твердо заявила, что закон проблематичен в целом и его необходимо отменить.

Важность выборов: В своих интервью президент подчеркнула исключительную важность предстоящих в октябре парламентских выборов, заявив, что они будут подобны референдуму, на котором народ решит и проголосует, какого будущего он хочет для страны – европейского или российского. Она сказала, что будет работать над тем, чтобы вести народ по пути к выборам. Она также заявила, что власть хочет сфальсифицировать выборы, и отметила, что народ может предотвратить это с помощью массовой мобилизации. Саломе Зурабишвили также заявила, что воля молодежи и эмигрантов будет решающей на выборах. Комментируя возможные меры Запада против Грузии, как страны, в связи с законом об иностранных агентах, Саломе Зурабишвили заявила, что до выборов не должно быть принято никаких решений, в том числе и со стороны ЕС.

Власть Грузинской мечты: президент Зурабишвили подвергла критике власти Грузии не только за повторное инициирование и принятие закона об иностранных агентах, но и за высказанную недавно открытую антизападную позицию, отметив, что «Грузинская мечта» и Россия придерживаются одного и того же нарратива. Она несколько раз упомянула основателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили и его выступление 29 апреля, заявив, что он и его партия объявили войну Западу.

Развитие продолжающихся массовых протестов: Президент отказалась делать какие-либо прогнозы относительно развития процесса, связанного с законом об иностранных агентах, и особенно относительно продолжающихся акций протестов. По ее словам, она не хотела бы, чтобы в Грузии развивался процесс, подобный Майдану в Украине или победе Лукашенко в Беларуси, и подтвердила, что постарается привести народ к выборам мирным путем.

