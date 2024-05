120 местных НПО требуют «безоговорочного отзыва» законопроекта об «иноагентах»

120 местных неправительственных организаций 16 мая опубликовали заявление с требованием безоговорочного отзыва «российского закона, противоречащего национальным интересам грузинского народа и Конституции».

«Эта попытка установить в Грузии путинские правила — это предательство всех наших предков и соотечественников, которые боролись и борются против обрусения Грузии более двухсот лет. Прежде чем осужденный всем международным сообществом законопроект станет законом, остается вето президента, которое Парламент не должен преодолеть», – говорится в заявлении НПО.

Неправительственные организации заявили, что «грузинский народ не примет российские законы, насильственное правление и отделение от западного мира». НПО разделяют позицию президента Грузии о том, что этот закон не может быть улучшен, и заявление Еврокомиссии, согласно которому закон следует отозвать. «Закон больше не является просто правовым текстом, он стал символом насилия, запугивания и предательства народа со стороны государства. Сдерживающим правовым результатом этого насилия и смены западного вектора станут персональные финансовые санкции, которые будут наложены на тех лиц и членов их семей, которые ставят свои личные интересы выше Конституции страны», – говорится в заявлении.

«Воля грузинского народа непоколебима. Наш корабль направляется в Европу. Повторяем еще раз – правительство должно безоговорочно отозвать этот закон», – заявляют НПО.

