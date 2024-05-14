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Саломе Зурабишвили заявила, что будет выступать «гарантом» проевропейского фронта на выборах

Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 22:18
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Президент Саломе Зурабишвили в беседе с журналисткой CNN Кристиан Аманпур заявила, что на предстоящих выборах она будет «возглавлять проевропейский фронт» оппозиционных партий и гражданского общества. Она уточнила, что не намерена баллотироваться, но будет «выступать гарантом» этого прозападного и проевропейского фронта.

Заявление президента последовало за заявлениями нескольких партий о желании создать «Европейскую платформу национального сопротивления».

В беседе с CNN президент Зурабишвили заявила, что несколько законов, в том числе закон об «иностранных агентах», который она назвала «российским законом», а также другие законопроекты, например, о переводе оффшорных активов или о пенсионном фонде, «атдаляют Грузию от пути в ЕС».

Президент Зурабишвили заявила, что осознает, что ее вето на эти проекты будет символическим, поскольку правящая партия имеет «монолитное» большинство в Парламенте, но заявила: мы должны использовать мобилизацию общества и консолидацию политических партий, чтобы пойти и победить на выборах, потому что это европейский путь».

Осуждая «российский путь», которым правительство пытается подавить протесты «путем насилия и запугивания», она похвалила «зрелое» гражданское общество за то, что оно возглавило протесты, а молодежь за их патриотическое, мирное и упорядоченное поведение.

Зурабишвили признала, что Россия недовольна сближением Грузии с ЕС, особенно если членство в ЕС находится в пределах досягаемости, но добавила: «не все происходит так, как нравится России».

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Civil.ge Send an email 14/05/2024 - 22:18
1 1 minute read

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