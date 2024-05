Президент Зурабишвили предостерег правоохранителей от насилия и репрессий

На брифинге вечером 12 мая, в то самое время, когда участники акции протеста собираются около Парламента и готовятся там ночевать, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нации, правящей «Грузинской мечте», сотрудникам правоохранительных органов и участникам митинга. Обращаясь к власти «Грузинской мечты», она заявила, что их методы и их законопроект являются российскими и неприемлемыми. Президент сказала, что относительно законопроекта об «иностранных агентах» и президентского вето она не вступит «в эти игры, потому что у этого есть только одна причина и цель – внести в народ некоторое непонимание и замешательство». Она призвала правоохранительные органы «не сметь» применять репрессии, насилие и выдумывать конспирации против протестующих. Она также призвала протестующих не поддаваться на «запланированные» провокации.

Акции протеста

Президент Зурабишвили заявила, что вчера Грузия «мирно и убедительно» показала миру, что «не позволит поставить под сомнение европейское будущее, не допустит российского закона! Ничто не может этого изменить!». Президент отметила, что «очень смешно, когда политики серьезные, с якобы высоким IQ, считают и никак не могут сосчитать, сколько людей было (на митинге)».

По словам президента, «власть показала растерянность», а также показала, что «у нее нет стратегии по отношению к народу и такому количеству людей, кроме того, что характерно для такой власти, когда она уже не имеет доверия народа, то есть, ложь, манипуляция, какие-то движения, чтобы вызвать недопонимание». Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузинская мечта» однажды обманула и грузин, и международных партнеров, пообещав, что больше не будет инициировать законопроект. По ее словам, власть получила реакцию общественности на эту ложь.

Закон об иностранных агентах и ​​президентское вето

Президент обвинила правящую партию в манипуляциях и заявила: манипуляция – это когда, с одной стороны, говоришь о каком-то диалоге, каких-то изменениях, а с другой стороны, то, что мы услышали сейчас от премьер-министра – насилие, запугивание, террор, аресты совершенно невиновных людей». Она обратилась к властям, что они не смогут никого убедить в том, что «эти молодые люди (участники протестов) организовывали какие-то крупные заговоры».

Она рассказал о «невероятном оскорблении» со стороны депутатов «Грузинской мечты» и отметила, что это «лишь признак того, что они уже запуганы внутри. Это ужасное выражение этого внутреннего состояния».

Далее президент обратилась к правящей партии: «очевидно, вы не поняли, что здесь речь идет о российском законе, этот закон российский, и никакой вопрос – ну, что же в этом законе российского – этого изменить не может. Закон этот российский, но еще больше тревожит то, что сегодня этот закон уже является символом. Отзовете – не отзовете, измените – не измените, на самом деле ваши действия, ваши слова, ваше насилие над обществом – это уже по-российски. Это методы, которые, как мы думали, остались в прошлом, и которые вы воплощаете в жизнь». Президент также заявила, что брифинг премьер-министра также был российским.

Говоря о вето в отношении закона об иноагентах, президент напомнила, что премьер назвал президента предателем перед грузинской армией и отметила, что «более невероятного переворота не было». «Я обязательно представлю вето, но не войду в такие манипуляции и не буду начинать эти игры, поскольку у этого есть только одна причина и цель – внести в народ какое-то непонимание и замешательство», – добавил он.

Далее она призвала «Грузинскую мечту» либо отозвать законопроект, либо вернуть его ко второму чтению и прислушаться к высказываниям оппозиции в Парламенте. «Сами же перенесите сроки входа в силу этого закона, предлагаю вам перенести его на 1 ноября, после выборов, тот, кто придет к власти, решит, является ли этот закон российским или нет, является ли этот закон копией каких-то других законов».

«Не рассчитывайте, что я войду в эту игру, чтобы облагородить какой-то закон. Нет! Он является российским, останется российским, и вы, к сожалению, тоже с этим законом», – добавила президент в адрес правящей партии.

Обращение к правоохранителям

Саломе Зурабишвили призвала правоохранителей «не сметь ​​делать то, что было слышано из угрожающих слов премьер-министра; Не смейте применять репрессии, насилие, выдумывать конспирации с целью запугать общество, которое уже на протяжении многих дней и недель показало миру, насколько оно миролюбивое, насколько сознательное, насколько воспитанное и не поддается на провокации».

«Вы не можете заставить никого поверить во что-либо, вы можете только заставить их поверить и показать миру, что вы не ведете себя демократично, вы не подчиняетесь закону, поэтому я советую вам воздержаться от этого, потому что, что бы ни случилось, как бы не случилось, это ваша ответственность», – добавил президент.

Обращение к демонстрантам

В завершение брифинга президент обратилась к участвующим в акциях протеста демонстрантам: «хочу обратиться к вам, чтобы вы знали, и это можно прочитать в словах премьер-министра и в ряде других выступлений – есть какие-то планы (которые действительно не могут быть оправданы), чтобы организовать провокации и втянуть вас».

Президент призвала участников акций протеста быть осторожными, чтобы «никто не вызвал вас на провокации».

Президент добавила: «мы уже видели, насколько сознательными и мирными были эти выступления, это общество Грузии – это общество, которое показывает, что мы достойны свободного, демократического и европейского будущего».

