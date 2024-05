МВД заявляет об «отсутствии записей» о задержании гражданина США, который обвинил полицию в избиении на митинге

17 мая Министерство внутренних дел (МВД) Грузии выступило с заявлением в ответ на опубликованное в грузинских СМИ интервью гражданина США Дэрила Шольца, в котором Шольц рассказал, как в один из дней продолжающихся акций протеста против закона об «иностранных агентах» на него напали четверо полицейских в масках, которые, по его словам, жестоко избили его, нанеся травмы, потребовавшие хирургического вмешательства на головном мозге. МВД утверждает, что этот человек не был задержан, он не звонил в службу 112 и не был доставлен в больницу, что, по-видимому, является попыткой избежать ответственности. Полиция ничего не говорит о самом факте избиения.

Шольц рассказал телеканалу телекомпании «Мтавари», что в одну из ночей протеста он и его друг стояли на проспекте Руставели, держали транспаранты и записывали митинг на видео, когда четверо мужчин в масках напали на него и избили, нанесли ему травмы, в том числе гематому на мозге. Он также сообщил, что на 18 мая у него запланирована операция, после которой он покинет страну, поскольку больше не чувствует себя в безопасности. По его словам, он уже обратился в Посольство США с просьбой начать расследование этого дела.

В заявлении МВД подчеркивается, что Шольц никогда не был задержан полицией и что его звонки на горячую линию 112 Центра управления общественной безопасности не были зарегистрированы в течение последнего месяца. МВД также отмечает, что он не обращался за медицинской помощью в Центр координации и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства здравоохранения, не был доставлен машиной скорой помощи с митинга в больницу и не был госпитализирован для прохождения лечения.

«Кроме того, хотим пояснить, что после распространения указанной информации Посольство США в Грузии запросило информацию у Министерства внутренних дел, так как им также не было известно о подобном инциденте», – добавляется в заявлении МВД.

Во время акций протеста против закона об иноагентах несколько граждан США были задержаны и/или жестоко избиты сотрудниками подразделений спецназа. 30 апреля МВД задержало Теда Джонаса, юриста, работающего на Консорциум развития порта Анаклия, который был жестоко избит полицией. 13 мая МВД сообщило о задержании двух граждан США. Один из задержанных дал обширное интервью Грузинской службе Радио Свобода о насилии, которому он подвергся, и о своем двухдневном задержании.

