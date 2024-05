МВД Грузии сообщает, что за ночь были задержаны 20 человек, в томи числе трое иностранцев

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 13 мая, что в ходе акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах» прошедшей ночью у здания Парламента были задержаны 20 человек, в том числе трое иностранных граждан. МВД заявляет, что аресты были произведены по административным правонарушениям по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции.

По данным МВД, правоохранители неоднократно призывали демонстрантов покинуть территорию вокруг здания Парламента, однако «некоторые участники митинга не выполнили законное требование полиции, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление правоохранителям и оскорбляли их».

В МВД также отмечают, что среди задержанных есть трое иностранных граждан, указывая только их инициалы: 22-летний гражданин РФ Г.Б.; 29-летний мужчина из США, П.Х.; и еще один гражданин США, который отказался назвать свою личность и попросил, чтобы с ним связались представители Посольства США. «Посольства США и Швейцарской Конфедерации (которая представляет интересы России в Грузии – ред.) уже проинформированы об задержании указанных лиц», – отмечается в сообщении МВД.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)